Bollettino coronavirus Milano e Lombardia sabato 3 aprile

Prosegue la battaglia al coronavirus in Lombardia, ancora tra le regioni più colpite dall'emergenza covid. A preoccupare sono soprattutto i tassi di occupazione degli ospedali, che nelle ultime settimane si sono nuovamente riempiti.

Il bollettino quotidiano diffuso dal Pirellone e dal ministero della salute con i dati su contagi, morti e nuovi positivi lasciano poco spazio ai dubbi: tanto le terapie intensive, quanto i reparti ordinari sono in sofferenza e registrano soglie di occupazione al di sopra del livello di guardia.

Per questo ormai dallo scorso 15 marzo tutta la Lombardia continua a essere in zona rossa e, dopo l'ultimo report dell'istituto superiore di sanità arrivato venerdì 2 aprile, continuerà ad esserlo anche per tutta la prossima settimana. Da oggi, sabato 3 aprile, e fino a lunedì 5 aprile compreso per la Lombardia saranno però in vigore le regole della zona rossa di Pasqua voluta dal governo per tutta Italia. Accanto ai soliti divieti, quindi, ci sarà la possibilità di fare visita una volta al giorno, e in non più di due persone, a un'abitazione privata di amici e parenti all'interno dei confini regionali.

Intanto nelle scorse ore in Lombardia la gestione delle prenotazioni per i vaccini anti covid è stata ufficialmente affidata a Poste Italiane. Sarà possibile prenotare attraverso il portale dedicato, chiamando il call center, dagli sportelli Postamat e sui tablet in dotazione ai porta lettere. Per il momento le prenotazioni sono aperte soltanto per i lombardi tra 75 e i 79 anni, ma il cronoprogramma della regione ha indicato in domenica 18 luglio il giorno in cui tutti i cittadini avranno ricevuto la prima dose di siero.