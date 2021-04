Bollettino covid Milano e Lombardia di oggi lunedì 5 aprile, Pasquetta

I dati del bollettino odierno sull'andamento dell'epidemia di coronavirus in Lombardia

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza coronavirus, confermandosi tra le regioni italiane più colpite dall'epidemia. I dati dei bollettini quotidiani tracciano un quadro poco rassicurante: a preoccupare, per stessa ammissione dei vertici del Pirellone, sono soprattuto i tassi di occupazione degli ospedali, con reparti ordinari e terapie intensive che sono in sofferenza, con i posti letto occupati che sono ben oltre la soglia d'allarme.

I decessi giornalieri continuano ad essere tanti, mentre il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi sembra essersi attestato attorno al 7%, comunque in discesa rispetto al 10 dei giorni scorsi. È evidente, però, che la vera svolta arriverà soltanto quando gli ospedali cominceranno, nuovamente, a svuotarsi.

Pasquetta in zona rossa e vaccini

Proprio per i numeri poco rassicuranti che arrivano dal sistema sanitario regionale, dallo scorso 15 marzo la Lombardia è in zona rossa. Dopo il weekend di Pasqua e Pasquetta che ha visto tutta l'Italia colorarsi di rosso, da martedì 6 aprile ogni regione tornerà ad avere la sua "classificazione" ma per le città lombarde cambierà poco perché resteranno almeno fino al prossimo 11 aprile nella fascia di rischio epidemico più alta.

Novità potrebbero arrivare dalla settimana successiva, con un ipotetico - e sperato - passaggio in zona arancione, sempre che i dati del report dell'istituto superiore di sanità, che sarà pubblicato venerdì 9 aprile, siano positivi.

Domenica, facendo gli auguri di Pasqua ai lombardi, il governatore Attilio Fontana ha provato ad azzardare qualche previsione, facendo anche un rapido passaggio sulla campagna vaccinale, pronta a entrare nella fase massiva.

"Auguri di Buona Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie. Le vaccinazioni proseguono anche oggi, un augurio speciale lo rivolgo a tutti i volontari, medici e infermieri impegnati nei tanti hub vaccinali lombardi", ha scritto il presidente della regione postando una foto di lui che taglia una colomba pasquale.

Quindi, ecco il passaggio sul futuro: "Davanti a noi abbiamo giorni decisivi. Iniziare la campagna massiva con i vaccini finalmente in arrivo, far abbassare i dati ospedalieri e lasciare la zona rossa, spero per sempre, così da poter parlare - garantendo la salute - di aperture, normalità e lavoro. Sempre Forza Lombardia", ha concluso Fontana.