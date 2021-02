Bollettino coronavirus Milano Lombardia oggi sabato 6 febbraio

Continua la battaglia al coronavirus in Lombardia, iniziata ormai quasi un anno fa. Anche con l'ingresso in zona gialla - e con le conseguente riaperture di bar, ristoranti e scuole -, il sistema sanitario sembra stia tenendo e l'ondata di contagi sembra essere, almeno per ora, sotto controllo.

Il rapporto quotidiano tra tamponi effettuati e nuovi positivi si sta assestando attorno al 5% e i dati sui letti occupati negli ospedali, tra reparti di terapia intensiva e ordinari, non stanno aumentando. L'ultimo monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità ha assegnato alla Lombarda un incide Rt sintomi di 0,94, in lieve ascesa rispetto al report sul periodo precedente, ma comunque ancora sotto l'1, che rappresenta la prima, vera soglia di allarme.

La campagna per i vaccini

Con un occhio fisso ai numeri quotidiani su contagi, morti e ricoveri, la Lombardia dall'altro lato sta provando a correre - letteralmente - per la campagna di vaccinazioni.

Sabato 6 e domenica 7 febbraio, infatti, in regione verrà cronometrato il tempo necessario per somministrare una dose del siero anti covid. L'idea è di Guido Bertolaso, chiamato dal presidente Attilio Fontana e dall'assessore al welfare Letizia Moratti proprio per coordinare la campagna di vaccinazioni, che nelle prossime settimane entrerà nella fase massiva.

Il sogno, dichiarato, del "papà" dell'ospedale in Fiera è immunizzare tutti i cittadini lombardi entro giugno con un piano di somministrazioni no stop, 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. Per questo, proprio in Fiera, nel weekend verrà - letteralmente - preso il tempo.

"In un padiglione della Fiera di Milano - ha annunciato lo stesso Bertolaso nei giorni scorsi - verrà effettuata la seconda fase della sperimentazione avviata da Areu, qualche settimana fa, attraverso la vaccinazione di circa 2.500 volontari dell'azienda regionale dell'emergenza urgenza, che riceveranno la seconda dose. Cronometreremo i tempi dall'inizio al termine della singola somministrazione per capire il totale del numero di vaccini che si riesce ad effettuare nelle 24 ore".