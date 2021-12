Bollettino covid, 1.339 positivi in Lombardia. In un giorno 23 morti e + 27 ricoveri

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. Stando al bollettino diffuso dal Pirellone nel pomeriggio di lunedì 13 dicembre, nelle ultime 24 ore sono stati trovati 1.339 nuovi positivi su un totale di 48.415 tamponi effettuati. Il rapporto tra casi testati e contagi è quindi del 2,7%.

Nella città metropolitana di Milano sono 488 i casi, 231 soltanto sotto la Madonnina.

In terapia intensiva il numero dei ricoverati resta stabile - 143 -, mentre nei reparti ordinari i posti letti occupati aumentano di 27: adesso 1.135 le persone in cura negli ospedali lombardi.

Ancora pesantissimo il bilancio dei morti: 23 nell'ultima giornata. Il tragico totale da inizio epidemia è di 34.599 vittime.

Lo spauracchio zona gialla

Dopo sei mesi consecutivi in zona bianca, con quasi nessuna restrizione anti covid, per la Lombardia all'orizzonte è tornato lo spauracchio zona gialla in vista del Natale. Lunedì mattina il governatore, Attilio Fontana, ha però cercato di allontanare i cattivi pensieri.

"Sono abbastanza fiducioso, vedo che i nostri numeri pur essendo in peggioramento sono in peggioramento relativo: ieri per la prima volta c'è stata una riduzione del numero delle persone ricoverate in ospedale, anche se è un dato relativo e probabilmente oggi risaliranno, ma la risalita dei numeri sta avendo un ridimensionamento", le sue parole.

"Il fatto che ci sia una riduzione è un segnale che qualcosa sta cambiando, e significa che probabilmente questa salita, che era abbastanza spinta, si sta riducendo - ha puntualizzato Fontana -. Magari oggi risalirà, ma penso che si vada verso la fine del peggioramento della situazione". Una fine che potrebbe permettere così alla Lombardia di evitare la zona gialla.

L'unica soluzione per arginare la crescita del virus e il cambio di colore della regione, comunque, resta il vaccino. "Credo che insistendo sulla campagna vaccinale, il continuare a mantenere il rispetto delle minime sicurezze ci potrà preservare da ulteriori chiusure e spero da passaggi di colore - ha proseguito Fontana -. Dal bianco al giallo cambia poco ma è una questione psicologica, spero che non si passi al giallo per dimostrare alle persone che hanno fatto dei sacrifici e che questi sacrifici hanno dato risultati".