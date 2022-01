Bollettino covid Milano e Lombardia, i dati di oggi venerdì 14 gennaio

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. La variante Omicron, che in alcune aree ha già sostituito la Delta, ha portato a un nuovo, importante, aumento dei positivi, spingendo la regione a un passo dalla zona arancione.

I dati dei bollettini quotidiani - quello di oggi venerdì 14 gennaio, arriverà nel tardo pomeriggio - confermano la tendenza. Il rapporto tra casi testati e positivi è infatti ormai stabilmente attorno al 20% e di pari passo i ricoveri continuano a crescere costantemente, tanto nei reparti ordinari quanto nelle terapie intensive.

Il picco covid e la scuola

Il picco dei nuovi contagi in Lombardia potrebbe essere stato raggiunto a inizio gennaio e la "punta" dei ricoveri dovrebbe registrarsi in questi giorni, stando ai calcoli della regione. Sulle previsioni, però, incombe l'incognita scuola, tornata in presenza da lunedì scorso, con gli inevitabili rischi collegati a mezzi pubblici potenzialmente più pieni e ai nuovi contatti sociali tra gli studenti.

E qualche campanello d'allarme è già arrivato. Secondo quanto comunicato giovedì dal welfare, non sono mai stati così alti i contagi da covid nella popolazione scolastica della regione. L'incidenza di positivi su 100 mila studenti è stata, nella fascia 14-18 anni, di 3.902 casi - 18.462 in numero assoluto - contro i 1.239 precedenti del 20-26 dicembre e i 456 della settimana 13-19 dicembre.

Sempre considerando l'incidenza ogni 100 mila studenti, e confrontando i numeri delle settimane 20-26 dicembre e 27 dicembre-2 gennaio, nella fascia d'età da 0 a 2 anni l'incidenza è passata da 337 a 970 casi, nella fascia 3-5 anni da 482 a 1.076, nella fascia 6-10 anni da 1.248 a 2.509 e nella fascia 11-13 anni da 995 a 2.754.