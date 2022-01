Bollettino covid Milano e Lombardia, i dati di oggi sabato 15 gennaio

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. La variante Omicron, che ha già sostituito la Delta, ha portato a un nuovo, importante, aumento dei positivi, spingendo la regione a un passo dalla zona arancione, comunque per il momento evitata.

I dati dei bollettini quotidiani - quello di oggi sabato 15 gennaio, arriverà nel tardo pomeriggio - confermano la tendenza. Il rapporto tra casi testati e positivi è infatti ormai stabilmente attorno al 20% e, di pari passo, i ricoveri continuano a crescere costantemente, tanto nei reparti ordinari quanto nelle terapie intensive.

I numeri sui vaccini

Per cercare di porre un freno alla nuova avanza dell'epidemia, la Lombardia sta continuando a scommettere sulle vaccinazioni. "Con oltre 112mila somministrazioni di vaccino anti covid 19 anche nella giornata di giovedì e numeri analoghi per la giornata di venerdì, la campagna vaccinale in Lombardia continua a ritmo serrato", ha fatto sapere nelle scorse ore la direzione generale welfare del Pirellone.

"Grazie all'alta percentuale di popolazione vaccinata con ciclo primario completo, il 90% della popolazione over 12%, la buona adesione al 35% tra i bambini dai 5 agli 11 anni, per i quali la campagna vaccinale è partita da un mese, il 24% è già stato vaccinato, e con la terza dose booster somministrata al 64% di chi ha completato il ciclo primario da almeno 120 giorni - percentuale che sale all'82% tra gli over 60 e all'88% tra gli over 80 -, la Lombardia, nonostante la forte diffusività della variante omicron, sta dimostrando di saper reggere anche all'impatto della nuova ondata", hanno sottolineato dalla regione.

"Nell'ultima settimana 91.490 cittadini, di cui 20.574 con più di 50 anni, sono stati vaccinati con la prima dose - hanno concluso dalla dg welfare - allargando ulteriormente la platea dei lombardi coperti dal vaccino".