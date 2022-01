Bollettino covid Milano e Lombardia, i dati di oggi sabato 16 gennaio

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. La variante Omicron, che in alcune aree ha già sostituito la Delta, ha portato a un nuovo, importante, aumento dei positivi. Il picco, stando ai calcoli, potrebbe essere stato raggiunto a inizio anno e adesso dovrebbe cominciare una lenta discesa dei contagi.

I dati dei bollettini quotidiani - quello di oggi, domenica 16 gennaio, arriverà nel tardo pomeriggio - continuare a fornire però numeri "importanti". Il rapporto tra casi testati e positivi è infatti ormai stabilmente attorno al 15% e, di pari passo, i ricoveri continuano a crescere costantemente, tanto nei reparti ordinari quanto nelle terapie intensive, con la Lombardia che è arrivata a un passo dalla zona arancione.

L'effetto Omicron sulle aziende

L'aumento dei contagi ha portato inevitabilmente a nuovi guai per le aziende. Per il 72% delle attività economiche del settore terziario, dalla ristorazione ai servizi, l'aumento dei contagi legato alla diffusione della nuova variante covid ha infatti rappresentato un calo di clientela e quindi di introiti con un impatto negativo sull’andamento delle attività economiche a Milano, Monza Brianza, Lodi.

A intercettare le difficoltà delle aziende sono i risultati del sondaggio promosso da Confcommercio Milano - con i dati elaborati dall’ufficio studi - che, in tre giorni, ha coinvolto oltre 1.000 attività: Il 43% di Milano città, il 31% hinterland milanese, il 18% Monza Brianza e l’8% di Lodi.

Per il 72% la moltiplicazione dei contagi ha provocato il calo della clientela e per il 41% ci sono difficoltà per dipendenti e collaboratori a casa in quarantena. E le ricadute dell'aumento dei contagi hanno coinvolto anche i rifornimenti, il 21%. Solo l’8% delle imprese non rileva variazioni significative. Pesa e ha conseguenze economico organizzative dirette per molti operatori anche la crescita dello smart working soprattutto per il settore ristorazione e ricettività.

A rendere ancora più neri i pronostici sul breve periodo c'è l'eventualità di un passaggio in zona arancione della Lombardia con ricadute negative, per il 67% degli intervistati, sugli affari perchè il cambio di colore comporterebbe molte limitazioni senza greenpass: il 57% stima una perdita variabile dal 10 al 30%. E per una imresa su 10 si teme anche il rischio di chiusura.