Bollettino covid Milano e Lombardia, i dati di oggi lunedì 17 gennaio

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. La variante Omicron, che in alcune aree ha già sostituito la Delta, ha portato a un nuovo, importante, aumento dei positivi. Stando ai calcoli del Pirellone, il picco dovrebbe essere stato raggiunto a inizio anno - con la regione a un passo dalla zona arancione - e nei prossimi giorni dovrebbe cominciare una lenta discesa dei contagi.

I dati dei bollettini quotidiani - quello di oggi, lunedì 17 gennaio, arriverà nel tardo pomeriggio - sembreano confermare la tendenza. Il rapporto tra casi testati e positivi si sta attestando attorno al 15% - in calo rispetto ai giorni scorsi - ma di pari passo, i ricoveri continuano a crescere costantemente, tanto nei reparti ordinari quanto nelle terapie intensive.

Quanti sono i positivi in ospedale

Intanto, a partire dal 14 gennaio la Lombardia separa nei conteggi i ricoverati per covid da quelli che si trovano in ospedale per altre ragioni e sono stati trovati positivi al tampone di controllo che, da inizio pandemia, viene effettuato a tutti i ricoverati.

Quanti sono i ricoverati per covid - quindi per pomonite e insufficienza respiratoria dovute al virus -, rispetto ai ricoverati che hanno anche il covid? La stima per ora parla, in Lombardia, di un dieci per cento di ricoverati in terapia intensiva a cui è stata riscontrata la positività, ma che in realtà si trovano lì per altre patologie.

La percentuale sale al trenta per cento abbondante, invece, per chi nei reparti ordinari di ricovero. Tradotto in numeri: una trentina scarsa di ricoverati in intensiva su 268 e più di un migliaio, su 3.566, nei reparti ordinari.