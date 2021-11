Bollettino covid Milano e Lombardia, i dati di oggi mercoledì 17 novembre

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza coronavirus. I dati dei bollettini degli ultimi giorni - quello di oggi arriverà nel pomeriggio - spingono alla massima cautela, perché i contagi continuano ad aumentare con costanza e fanno registrare il segno più anche i ricoveri nei vari reparti.

Mercoledì a fornire i dati "generali" della situazione epidemiologica è stata la vicepresidente e assessore al welfare del Pirellone, Letizia Moratti, dopo l'annuncio del via libera - da domani - per le prenotazioni della terza dose per gli over 40.

"L’incidenza per 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni in Lombardia si attesta a 74, contro una media italiana del 91. La percentuale di occupazione letti in area medica per pazienti covid nella nostra regione è pari all’8%, mentre per la terapia intensiva resta stabile al 3%", ha spiegato la numero due della regione.

"Sebbene la situazione rispetto a un anno fa appaia sotto controllo grazie al vaccino, non dobbiamo abbassare la guardia", il suo invito. "La sollecitazione è dunque quella rivolta nuovamente a coloro che non hanno ancora aderito alla vaccinazione anti covid a farlo con fiducia e senza ulteriori indugi, e a coloro che invece sono invitati a provvedere alla terza dose ad aderire con la medesima convinzione che li ha indotti a farsi vaccinare in precedenza", ha concluso Moratti.