Bollettino covid Milano e Lombardia, i dati di oggi sabato 19 giugno

I dati ufficiali sull'andamento dell'epidemia di covid in Lombardia

La Lombardia continua, senza sosta, a monitorare la situazione covid. Da giorni, però, la fase più acuta dell'emergenza sembra essere passata e i dati che arrivano nei bollettini quotidiani del Pirellone e del ministero della salute - quello di oggi sarà pubblicato nel pomeriggio - lo confermano.

Il rapporto tra tamponi effettuati e nuovi positivi è costantemente sotto l'1%, i reparti ordinari si svuotano e le terapie intensive finalmente respirano. Il tutto mentre la campagna vaccinale prosegue spedita e senza intoppi.

Le riaperture delle settimane passate - la zona gialla prima, quella bianca poi - fortunatamente non hanno causato impennate nei contagi e nei ricoveri e anche l'allarme varianti del covid sembra essere sotto controllo. La Lombardia può guardare al futuro con più ottimismo.

I dati sul covid in Lombardia

Venerdì, durante la conferenza stampa organizzata per presentare le prossime mosse per affrontare l'emergenza sanitaria, è stato il presidente della regione, Attilio Fontana, a scattare una foto della situazione.

"Al consueto monitoraggio settimanale della cabina di Iss e ministero della Salute - aveva spiegato Fontana - il tasso di incidenza per 100.000 abitanti è 15,6, l’Rt 0,67 e soprattutto i nostri ospedali tirano il fiato con il tasso di occupazione dei posti letto sceso al 7 % nelle terapie intensive e all’8 per cento in area medica".

Sono "dati che ci fanno guardare al futuro con ottimismo e che qualche mese fa parevano irraggiungibili. Dobbiamo proseguire su questa strada - aveva concluso il governatore - e convincere e coinvolgere le persone che ancora non hanno aderito alla vaccinazione”.