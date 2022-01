Bollettino covid oggi, 21.329 positivi in Lombardia. Altri 77 morti

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. Nelle ultime 24 ore, stando al bollettino diffuso nel pomeriggio di 28 gennaio, sono stati trovati 21.329 nuovi positivi a fronte di 175.870 tamponi effettuati. Il rapporto tra testati e contagiati è quindi del 12,1%, in calo rispetto al dato di ieri.

Nella città metropolitana di Milano i nuovi positivi sono 6.522, sotto la Madonnina sono 2.371. Buoni i numeri che arrivano dagli ospedali: in terapia intensiva ci sono due posti liberi in più - i posti letto occupati al momento sono 252 -, mentre nei reparti ordinari ad oggi ci sono 3.164 pazienti ricoverati, 100 in meno rispetto a ieri.

Anora pesante, invece, il bilancio dei morti: nelle ultime 24 ore sono stati 77. Dall'inizio dell'epidemia in Lombardia le vittime sono 36.958.

Confermata la zona gialla

Proprio venerdì, dopo il classico monitoraggio dell'istituto superiore di sanità, per la Lombardia è arrivata la conferma della zona gialla.

I dati, ha sottolineato il governatore Attilio Fontana, mostra ch "calano tutti i parametri: incidenza sui 100 mila abitanti si attesta 13,6, sotto la media nazionale che è 15" e "scendono anche i livelli di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e area medica".

"Ora attendiamo - ha auspicato il presidente regionale - che il governo accolga le richieste che abbiamo avanzato in sede di conferenza delle regioni: eliminare la classificazione in zone e semplificare le quarantene, soprattutto in ambito scolastico, concentrandosi in particolare sui positivi sintomatici. La Lombardia e il Paese intero - ha concluso - hanno la necessità di rimettere in moto l'economia e la vita".