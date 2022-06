Bollettino covid oggi: in un giorno + 12.082 positivi in Lombardia

12.082 nuovi contagi in Lombardia, di cui 4.359 tra Milano e hinterland e 1.753 in città, a fronte di 46.621 tamponi effettuati, con un tasso di positività pari al 25,9%. Questo il bollettino covid di giovedì 30 giugno.

Per quanto riguarda gli ospedali, si registrano + 55 pazienti non gravi, per un totale di 909, e tre persone in più nelle terapie intensive, che al momento ne stanno curando complessivamente 24. Aumentano di 13, invece, i decessi associati al virus, che nella nostra Regione dall'inizio della pandemia sono almeno 40.829.