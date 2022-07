Bollettino covid oggi, 4 luglio: positivi al 22,8%, sono + 3.249

+ 3.249 in Lombardia, di cui 1.252 tra Milano e hinterland e 637 in città. Questo, in Regione, il bollettino covid di lunedì 4 luglio, quando i nuovi positivi risultano il 22,8% dei testati.

Nelle ultime 24 ore risultano 14.230 i tamponi effettuati. Mentre per quanto riguarda gli ospedali, si conteggia un ingresso in più terapia intensiva, dove sono ricoverati in tutto 25 pazienti covid; e + 25 persone negli altri reparti, che ne curano complessivamente 1.027. Aumentano di 4 i decessi associati al virus.