Bollettino covid Milano e Lombardia oggi: 1.326 positivi, terapie intensive +2

La Lombardia continua a fare i conti con il coronavirus, anche se l'epidemia sembra finalmente arretrare.Nelle ultime 24 ore, stando al solito bollettino pubblicato da protezione civile e ministero della salute, in regione sono stati trovati 1.326 nuovi positivi su 39.298 tamponi effettuati. Il rapporto tra casi testati e positivi è al 3,4% in lievissima ascesa rispetto alle 24 ore precedenti.

I ricoveri nei reparti ordinari calano di 124 - adesso sono ricoverate 2.726 persone -, mentre salgono di due i posti occupati in terapia intensiva, che al momento ospitano 492 pazienti.

I morti delle ultime 24 ore sono 33, con il tragico bilancio arrivato a quota 33.182 vittime dall'inizio dell'epidemia. I guariti e dimessi nell'ultima giornata sono invece 1.123. Nella città metropolitana di Milano i nuovi positivi scoperti sono 385.

Avanti coi vaccini

Di pari passo, procede la campagna vaccinale. Da lunedì 10 maggio, in Lombardia, le cittadine e i cittadini tra i 50 e i 59 anni potranno prenotare il loro appuntamento per ricevere il vaccino anti coronavirus. La data è in linea con il piano presentato ad inizio aprile dal Pirellone, quando il via alle prenotazioni era stato previsto tra il 30 aprile e il 15 maggio, a seconda delle dosi disponibili.

“La campagna vaccinale - ha sottolineato il presidente della regione Attilio Fontana - procede spedita. Purtroppo a causa della carenza di vaccini abbiamo dovuto rallentare, infatti il generale Figliuolo ha abbassato il target per la nostra regione, che ora si attesta intorno alle 85.000 inoculazioni al giorno. Voglio comunque sottolineare che la Lombardia è l’unica, insieme ad altre due regioni, ad avere mantenuto e superato i target”.

Da lunedì quindi potranno prenotare gli over 50, con una popolazione target che si aggira attorno al milione e 600mila persone. I metodi di prenotazione restano sempre gli stessi: la piattaforma di Poste, gli sportelli Atm di Poste Italiane, il numero verde 800.894545 oppure ci si può rivolgere direttamente ai portalettere.

Nelle scorse ore, intanto, la Lombardia ha superato lo scoglio delle 4 milioni di dosi somministrate. Due milioni e 150mila, ha fatto sapere l'assessore al welfare, Letizia Moratti, sono andate agli over 70, 700mila ai cittadini tra i 60 e i 69 anni e oltre 400mila ai fragili. È stato coperto oltre il 90% degli over 70 che hanno aderito alla campagna vaccinale e - ha concluso la vicepresidente - a breve si raggiungerà la stessa cifra per gli over 60.