Bollettino covid oggi, 823 positivi e 4 decessi in Lombardia

823 nuovi positivi su 94.445 tamponi effettuati, con un tasso di positività allo 0,8%. Questo il bollettino covid in Lombardia nella giornata di sabato 6 novembre 2021.

Nelle ultime 24 ore risultano in lieve calo sono sia i ricoverati in terapia intensiva (-1, per un totale di 47) sia nei reparti (-4, per un totale di 332). Altri 4 i decessi registrati che portano a quota 34.198 i morti dallo scoppio della pandemia.

A Milano sono 286 i nuovi casi.