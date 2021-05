Bollettino covid Milano e Lombardia oggi, domenica 9 maggio

La Lombardia continua a fare i conti con il coronavirus, anche se l'epidemia sembra finalmente arretrare. Negli ultimi giorni, infatti, tutti gli indicatori regionali sul contagio sono positivi. I vari bollettini quotidiani - quello di oggi è atteso per il tardo pomeriggio - fanno segnare numeri tendenzialmente positivi.

Il rapporto tra casi testati e positivi si è attestato ormai al 3%, i ricoveri sono in calo tanto nei reparti ordinari quanto nelle terapie intensive e l'indice Rt è ancora sotto l'1. La Lombardia è lontana anche dalla soglia limite dei 250 positivi su 100mila abitanti e le riaperture dei giorni scorsi, quando la regione è diventata zona gialla, sembrano - almeno per ora - non aver portato un aumento nei contagi.

Avanti coi vaccini

Di pari passo, procede la campagna vaccinale. Da lunedì 10 maggio, in Lombardia, le cittadine e i cittadini tra i 50 e i 59 anni potranno prenotare il loro appuntamento per ricevere il vaccino anti coronavirus. La data è in linea con il piano presentato ad inizio aprile dal Pirellone, quando il via alle prenotazioni era stato previsto tra il 30 aprile e il 15 maggio, a seconda delle dosi disponibili.

“La campagna vaccinale - ha sottolineato il presidente della regione Attilio Fontana - procede spedita. Purtroppo a causa della carenza di vaccini abbiamo dovuto rallentare, infatti il generale Figliuolo ha abbassato il target per la nostra regione, che ora si attesta intorno alle 85.000 inoculazioni al giorno. Voglio comunque sottolineare che la Lombardia è l’unica, insieme ad altre due regioni, ad avere mantenuto e superato i target”.

Da lunedì quindi potranno prenotare gli over 50, con una popolazione target che si aggira attorno al milione e 600mila persone. I metodi di prenotazione restano sempre gli stessi: la piattaforma di Poste, gli sportelli Atm di Poste Italiane, il numero verde 800.894545 oppure ci si può rivolgere direttamente ai portalettere.

Nelle scorse ore, intanto, la Lombardia ha superato lo scoglio delle 4 milioni di dosi somministrate. Due milioni e 150mila, ha fatto sapere l'assessore al welfare, Letizia Moratti, sono andate agli over 70, 700mila ai cittadini tra i 60 e i 69 anni e oltre 400mila ai fragili. È stato coperto oltre il 90% degli over 70 che hanno aderito alla campagna vaccinale e - ha concluso la vicepresidente - a breve si raggiungerà la stessa cifra per gli over 60.