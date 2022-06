Bollettino covid, i dati di venerdì in Lombardia: altri 8.300 contagi

Aumenta solo di alcuni decimali il rapporto tra positivi al covid e totale dei testati in un giorno in Lombardia. Venerdì 24 giugno sono 8.302 le persone risultate positive al tampone, ovvero il 22.9% (ieri erano il 22.3). Di queste 2.998 si trovano tra Milano e hinterland e 1.258 in città.

Nel frattempo, informa Palazzo Lombardia, dminuiscono, di uno, i ricoverati nelle terapie intensive, che al momento hanno 17 pazienti covid. In totale sono 36.117 tamponi effettuati.

Aumentano invece di 13 i ricoverati non in terapia intensiva, che nel complesso sono 702. Altri otto, purtroppo, i decessi associati al coronavirus, che in Lombardia arrivano almeno a 40.761, dall'inizio della pandemia.