Bollettino covid domenica 28 febbraio a Milano e in Lombardia

Un aumento di ricoveri, gravi e non, altre 1.138 persone contagiate nella città metropolitana di Milano e ancora 49 decessi. Questa la diapositiva del covid-19 in Lombardia al 27 febbraio. L'aggiornamento con i dati odierni arriverà, come di consueto, nel pomeriggio.

Nel frattempo la campagna vaccinale in Lombardia prosegue con diversi ritardi. E se gli ultraottantenni più fortunati, dopo aver prenotato nei giorni scorsi, hanno ricevuto la convocazione con la data dell'appuntamento per il vaccino; per molti altri, invece, è arrivato solo un Sms di scuse da parte della Regione.

"Cara cittadina/ caro cittadino - recita il messaggio ricevuto da diversi anziani - siamo consapevoli che il tuo appuntamento per la vaccinazione anti-Covid, a causa delle consegne ridotte, sta subendo dei ritardi. Faremo il possibile per assicurarti quanto prima la convocazione, intanto scusaci per l’inconveniente, sappi che la tua salute è la nostra priorità".

In alcuni comuni, invece, le dosi sono state destinate anche a cittadini non in età avanzata. È il caso, ad esempio, di Bollate, ancora zona rossa, dove sono iniziate le vaccinazioni agli insegnanti. La prossima settimana - ha annunciato il consulente della Regione Lombardia, Guido Bertolaso - questo fronte si amplierà.

E sempre dal responsabile della campagna vaccinale, Bertolaso, viene la proposta di vaccinare i lavoratori una volta che saranno state somministrate le dosi agli ultraottantenni. "Dopo gli over 80 - ha detto l'ex numero uno della Protezione civile - sotto con chi lavora, chi sta in fabbrica, chi si muove, chi non ha potuto lavorare in questi mesi come bar e ristoranti (...). Il Paese deve ripartire".