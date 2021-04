Coronavirus, il bollettino covid Milano e Lombardia: 2.302 i nuovi casi in regione

La Regione Lombardia e il ministero della Salute hanno diffuso i dati dei contagi da covid nel pomeriggio. Il bollettino della giornata di domenica parla di 2.302 nuovi contagi in regione. La Lombarida arriva così a 766.913 casi dall'inizio della pandemia. Di questi 79.480 sono attualmente positivi.

La campagna vaccinale in Lombardia

La vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti, dopo avere visitato il centro vaccinale allestito a Milano alla Fabbrica del Vapore di via Procaccini 4, ha scritto in una nota che “dopo aver da tempo terminato la vaccinazione nelle residenze per anziani e delle forze dell’ordine apriremo l’attività di 85 hub. Così da procedere alla campagna di vaccinazione massiva che, secondo il piano del generale Figliuolo, potrebbe portarci ad effettuare fino a 144.000 somministrazioni quotidiane. Se saremo forniti di vaccini a sufficienza, potremo concludere questa fase entro metà luglio avendo somministrato almeno la prima dose di vaccino a 6,6 milioni di cittadini lombardi”.

“Si è trattato di una visita – ha aggiunto Letizia Moratti – volta soprattutto a ringraziare tutti gli operatori che quotidianamente si prodigano per far funzionare al meglio il centro, in una fase cruciale della campagna vaccinale. In questi giorni infatti toccheremo in Lombardia 2.000.000 di dosi somministrate, terminando la vaccinazione degli over 80 e del personale scolastico. Ed avviando da lunedì la fase dedicata ai settantenni”.

Alla Fabbrica del Vapore sono attualmente impegnati 80 medici, 69 infermieri, 12 tecnici amministrativi, 11 volontari non sanitari. In occasione della campagna vaccinale massiva anti-covid, le linee operative presenti potranno essere incrementate ulteriormente per arrivare a 25, così da consentire la somministrazione fino a 3.500 dosi giornaliere.

Gallery