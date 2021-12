Bollettino covid Milano e Lombardia: i dati di domenica 12 dicembre 2021

Occhi sempre puntati sulla pandemia da covid e sull'aumento di casi a livello globale e locale: a Milano e nell'intera Lombardia, la situazione è ancora sotto controllo anche grazie all'elevato numero di terapie intensive e posti in ospedale. In attesa dei dati di domenica 12 dicembre, ecco gli ultimi dati.

Il bollettino lombardo di sabato 11 mostrava una situazione ancora in divenire: su 112.918 tamponi si erano registrati 4.024 nuovi casi di covid. Con un tasso di positività in crescita al 3,5% (venerdì era al 2,1%). In aumento i ricoverati in terapia intensiva (+1, arrivando così a 140) e nei reparti (+8, arrivando così a 1.132).

Sono stati 21 i decessi, che portano il totale a 34.566 morti da inizio pandemia. Per quanto riguarda le province, sono stati 1.283 i positivi segnalati a Milano, 263 a Bergamo, 463 a Brescia, 205 a Como, 120 a Cremona, 115 a Lecco, 97 a Lodi, 170 a Mantova, 474 a Monza e Brianza, 170 a Pavia, 36 a Sondrio e 447 a Varese.