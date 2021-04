Coronavirus, il bollettino covid Milano e Lombardia di oggi venerdì 16 aprile

Come sempre il bollettino sui contagi sarà pubblicato nel tardo pomeriggio dal ministero della Salute. Intanto vi presentiamo la situazione adi giovedì 15 aprile, in attesa dei dati venerdì 16.

Giovedì erano calati i ricoveri negli ospedali in Lombardia. Secondo il bollettino di Regione Lombardia i nuovi positivi al covid in tutta la regione erano stati 2.722, a fronte di 52.293 tamponi effettuati, di cui 35.245 molecolari e 17.048 antigenici. Il tasso di positività era dunque del 5,2%.

Nella Città metropolitana di Milano i nuovi positivi erano 754, di cui 293 a Milano città. I ricoverati in terapia intensiva erano 739 in tutta la Lombardia, ovvero 42 in meno rispetto al giorno precedente; scendono di 202 persone i ricoverati non in terapia intensiva, che erano 5.387. Si tratta come sempre di un "saldo" tra i nuovi ricoveri e le persone che, nel frattempo, sono state dimesse.

Nel frattempo si decide sulle possibili aperture

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha detto che il "momento di programmare in tempi brevi un piano per le riaperture, seguendo il criterio della progressività e del buonsenso" è arrivato.

Il governatore lombardo, che ha avanzato al Cts nazionale le proposte per riaprire le attività commerciali, ha specificato di ritenere che "gradualmente, già dalla prossima settimana, si possano stabilire procedure per le riaperture, dando a tutti la possibilità di riacquistare un po' di libertà e soprattutto alle attività commerciale di programmare la ripresa del lavoro".

L'idea, ha continuato il presidente della Lombardia, è quella di dare ad attività commerciali come bar e ristoranti la possibilità di fare servizio sfruttando lo spazio all'aperto "Già questo - ha detto Fontana - sarebbe un piccolo, ma importante allentamento". Ma le riaperture, nelle intenzioni della Regione, riguarderebbero anche teatri, piscine e palestre, ormai chiusi da moltissimo tempo.

Fondamentale, ha messo in luce il governatore citando anche un "significativo miglioramento" dell'andamento pandemico, "è che tutti noi proseguiamo a comportarci con grande senso di responsabilità affinché ogni allentamento non sia vissuto come un 'liberi tutti', ma come una grande opportunità da non sprecare".

Tamponi gratis e treni 'covid tested'

Mentre la campagna vaccinale contro il covid in Lombardia procede non senza difficoltà, a Milano si continua ad agire anche sul piano della prevenzione ed è qui che si inserisce la lodevole iniziativa di Croce Rossa Italiana che in Stazione Centrale ha allestito un tendone per effettuare tamponi a chiunque lo richieda, in maniera totalmente gratuita.

"Senza alcun costo, limite di età o prescrizione medica chiunque potrà sottoporsi al tampone antigenico rapido nelle tensostrutture allestite dalla Croce Rossa - spiega l'organizzazione in una nota -. (...) L’iniziativa, resa possibile grazie al finanziamento della Commissione Europea, consente a pieno regime di effettuare fino a 3mila test antigenici al giorno su tutto il territorio nazionale".

Oltre alla stazione ferroviaria milanese, infatti, grazie al gruppo Ferrovie dello Stato che ha messo a disposizione i propri spazi, la Croce Rossa è attiva anche a Roma Termini e nel mese di maggio estenderà gli screening nelle stazioni ferroviarie di altre nove città. Nel frattempo, a partire da venerdì 16 aprile sempre in Stazione Centrale partiranno anche i primi treni 'covid tested': tra Roma e Milano i passeggeri e personale di due Frecciarossa (Roma Termini - Milano Centrale delle 8.50 e Milano Centrale -Roma Termini delle 18) potranno ogni giorno effettuare il test rapido gratuitamente nelle due ore precedenti alla partenza del treno.