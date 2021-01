Bollettino coronavirus a Milano e Lombardia: i numeri del covid oggi 6 gennaio 2020

In attesa dei dati ufficiali sull'andamento della pandemia da coronavirus del 6 gennaio, vi proniamo quelli di martedì 5 quando a fronte di 12.790 tamponi, sono stati accertati altri 1.338 casi in tutta la Regione (475 in più rispetto al giorno prima); il rapporto fra tamponi effettuati e i nuovi positivi è stato del 10.46 %.

Tra Milano e hinterland erano state trovate altre 254 persone positive al virus. C'erano stati 37 nuovi accessi in terapia intensiva in Lombardia. Il totale dei letti di rianimazione occupati era però diminuito di 9 unità rispetto al giorno prima, tra decessi e pazienti guariti: erano 475 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate nelle terapie intensive degli ospedali regionali. I posti letto occupati dai pazienti meno gravi erano aumentati di 117 unità per un totale di 3.344. I morti erano stati 62; il totale (ufficiale) delle vittime è arrivato a quota 25.406.

Oltre 7.800 vaccini martedì

Nelle strutture sanitarie della Lombardia, nella giornata di martedì 5 gennaio, sono state effettuate 7.800 vaccinazioni anti covid. Il dato complessivo sale quindi, in totale, a oltre 17.100 somministrazioni dall’inizio della campagna superando la soglia del 20% (21,2) rispetto alle dosi attualmente in dotazione.

I referenti della campagna vaccinale delle varie aziende lombarde stanno completando in queste ore, come avviene quotidianamente, le procedure di trasmissione alle autorità nazionali dei dati riferiti all’attività svolta il 5 gennaio.

La Lombardia, tuttavia, rimane tra le regioni più indietro in Italia sulla velocità di somministrazione. Solo Sardegna e Calabria fanno peggio.