Bollettino covid Milano e Lombardia, i dati di oggi lunedì 6 dicembre

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. Negli ultimi giorni l'epidemia di coronavirus in regione sembra infatti aver ricominciato a correre, anche se con meno forza rispetto al resto d'Italia.

I dati dei bollettini quotidiani - quello di oggi, lunedì 6 dicembre, arriverà nel tardo pomeriggio - invitano tutti a tenere alta la guardia. Il rapporto tra casi testati e positivi è infatti ormai stabilimente attorno al 2% e, di pari passo, i ricoveri continuano a crescere costantemente, tanto nei reparti ordinari quanto nelle terapie intensive.

Da oggi il super green pass

Per cercare di arginare la nuova ondata, il governo ha studiato il "green pass raffozato" - che si otttiene solo con la vaccinazione o la guarigione dal covid - che è entrato in vigore oggi.

In pratica da oggi l'accesso a teatri, cinema, stadi, palazzetti dello sport e bar e ristoranti al chiuso è consentito soltanto ai vaccinati e ai guariti, che sono quindi in possesso del super green pass. Per chi ha il green pass "base", invece, nulla da fare. Il super green pass permetterà di tenere i ristoranti e i bar aperti anche in un'ipotetica zona arancione, con possibilità di ingresso riservata però a chi ha la certificazione verde rafforzata.

Ma il super green pass non è l'unica novità di oggi. A partire da lunedì 6 dicembre, infatti, sarà allargato anche il campo di utilizzo del green pass "base". "L’obbligo di green pass - si legge sul sito del governo - viene esteso a ulteriori settori: alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, servizi di trasporto ferroviario regionale e interregionale, servizi di trasporto pubblico locale".

Da oggi quindi il certificato verde anti covid, già necessario per entrare nei luoghi di lavoro, servirà anche per gli hotel, per i centri sportivi - palestre, piscine, campetti, piste da sci -, per i treni regionali Trenord e per metro, bus e tram Atm a Milano. Resta, inoltre, l'obbligo di green pass - è valido anche il "base" - per prendere treni ad alta velocità a lunga percorrenza e per gli aerei. Green pass base anche per le fiere.