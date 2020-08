Bollettino contagi coronavirus a Milano e in Lombardia

Una situazione stabile negli ospedali e meno di cento nuovi casi in tutta la regione. Questa la situazione sanitaria dopo l'emergenza coronavirus in Lombardia. Venerdì 31 luglio erano stati 33 i nuovi contagi accertati nella Città Metropolitana di Milano.

A livello regionale si erano purtroppo verificati altri 4 decessi: mentre in totale i nuovi positivi erano 77. La pressione sui nosocomi, fortunatamente, continuava a diminuire, con meno 9 ricoveri e 6 pazienti in meno in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza in Lombardia sono morte almeno 16.806 che avevano contratto il virus covid 19.

Una nuova ordinanza per maschierine, distanziamento e mezzi pubblici

Dal 1° agosto ci sono nuove regole sulle misure anti covid in Lombardia. L'ultima ordinanza firmata dal presidente Attilio Fontana permette di occupare tutti i posti a sedere e il 50% di quelli in piedi nei mezzi pubblici, mentre per quanto riguarda l'uso della mascherina all'aperto sarà obbligatorio solo se non è garantito il distanziamento sociale. Alcune novità, infine, riguardano anche le celebrazioni religiose, che potranno vedere la presenza di un massimo di 350 partecipanti, i quali dovranno comunque mantere la distanza.