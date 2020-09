Bollettino coronavirus Milano e Lombardia 11 settembre 2020

Un decesso, altri 7 ricoveri, di cui 3 in terapia intensiva, e +245 positivi. Questa la situazione coronavirus in Lombardia al 10 settembre. Come sempre a diramare i dati è il Pirellone, che segnala anche +91 contagi a Milano, di cui +51 in città. Il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore è pari a 17mila.

Mascherine anche all'aperto fino al 15 ottobre: la nuova ordinanza a Milano e Lombardia

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato giovedì 10 settembre una nuova ordinanza in vigore da venerdì 11 settembre a giovedì 15 ottobre 2020.

In base alla nuova normativa su tutto il territorio permane l'obbligo di usare la mascherina al chiuso, mentre all'aperto è obbligatoria nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento sociale. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché le persone con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.

Il documento ribadisce tra l'altro che in tema di organizzazione del lavoro, resta obbligatoria la misurazione della temperatura per il datore e per i dipendenti, così come per i clienti dei ristoranti. Se dovesse risultare superiore a 37,5°, non sarà consentito l'accesso alla sede. Il datore di lavoro, direttamente o indirettamente tramite l'ufficio del personale, comunicherà tempestivamente tale circostanza e gli eventuali contatti lavorativi, al medico competente.