Bollettino coronavirus Milano e Lombardia: i dati sul covid sabato 12 dicembre 2020

Prosegue la lotta al coronavirus in Italia e in Regione Lombardia. In attesa del bollettino di sabato 12 dicembre pomeriggio riproponiamo i dati principali di venerdì, quando a fronte di 32.871 tamponi, sono stati accertati altri 2.938 casi in tutta la Regione (845 in più rispetto al giorno prima); il rapporto fra tamponi effettuati e i nuovi positivi è del 8.94%. Tra Milano e hinterland sono state trovate altre 844 persone positive al virus. I dati sono stati resi noti dalla Protezione Civile con il consueto bollettino.

Lombardia zona gialla da domenica 13

Intanto è ufficiale che la Regione Lombardia diventa zona gialla da domenica 13 dicembre. Lo ha confermato il governato Attilio Fontana. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza. Dunque sulla base dei dati della Cabina di Regia riunitasi venerdì, c'è un documento con cui si dispone l’area gialla per le regioni Basilicata, Calabria, Lombardia e Piemonte e l’area arancione per la regione Abruzzo.

La zona gialla è lo scenario di rischio più basso contemplato dal Dpcm - ma non la normalità - con ristoranti, bar e negozi aperti (fino alle 18) e libero spostamento tra Comuni (e con altre regioni gialle). Si partirà dalla mezzanotte di domenica 13 dicembre 2020 (attenzione però: permane il coprifuoco notturno dalle 22 alle 5, quello indipendentemente dal colore della zona).