Bollettino coronavirus a Milano e in Lombardia domenica 13 settembre

Prosegue, anche a Milano e in Lombardia, la lotta per la prevenzione e la cura del coronavirus.

Scaroni (Milan) negativo, Briatore guarito

Nella serata di sabato si è diffusa la notizia che Paolo Scaroni, presidente del Milan, è risultato negativo al tampone effettuato venerdì. Scaroni aveva deciso di sottoporsi al tampone in via precauzionale dopo che era risultato positivo il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. I due avevano partecipato all'assemblea di Lega Serie A all'Hotel Hilton di Milano, poi il produttore cinematografico aveva deciso di sottoporsi al tampone risultando positivo.

Ed è negativo, e considerato guarito dopo due tamponi consecutivi, Flavio Briatore: l'imprenditore, che aveva trascorso l'isolamento domiciliare nell'abitazione milanese di Daniela Santanché dopo un ricovero (con polemiche) al San Raffaele, è tornato a Montecarlo. Lui stesso lo ha reso noto attraverso una storia su Instagram in cui si vede la vetrina di una pasticceria.