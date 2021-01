Bollettino coronavirus oggi Milano e Lombardia 14 gennaio 2021

Mentre aumentano le dosi di vaccino inoculate, prosegue la lotta all'epidemia in Lombardia. I numeri ufficiali, come sempre, nel tardo pomeriggio.

"Nessun aumento di 500 posti delle terapie intensive richiesto"

In relazione a un articolo su quotidiano nazionale che parlava di un documento che invitava, in Regione, "a preparare 500 posti letto in terapia intensiva", il Coordinamento delle Terapie Intensive di Regione Lombardia smentisce di avere inviato alla Regione una lettera con cui chiede di "attendere e non occupare letti di terapia intensiva per altre attività sanitarie non-COVID".

Non esiste alcun 'documento riservato' inviato dal Coordinamento ai vertici regionali. "E' certamente vero - spiega il Coordinamento - che, poiché gli indicatori epidemiologici indicano una ripresa dell'epidemia, si sta predisponendo un piano di espansione che prevede la possibilità di aumentare in tempi rapidi il numero di posti letto intensivi dedicati ai pazienti covid. Non è invece stata data indicazione a "non riconvertire alcun letto all'attività di routine", anzi il numero di letti intensivi per pazienti non-covid è progressivamente aumentato nel corso delle ultime settimane. Fin dall'inizio dell'epidemia, gli sforzi degli anestesisti-rianimatori lombardi sono stati tesi a garantire a tutti i pazienti, sia affetti da COVID sia da altre patologie, il massimo livello di assistenza utilizzando tutte le risorse disponibili".