Bollettino covid Milano e Lombardia oggi martedì 19 gennaio 2021

Mentre proseguono le vaccinazioni, continua la lotta al virus in Lombardia. I numeri ufficiali, come sempre, nel tardo pomeriggio.

La Moratti: "Non ho detto di dare i vaccini ai più ricchi"

"Non ho mai pensato di declinare vaccini e reddito". Lo ha detto il vice presidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, rispondendo in Aula consiliare a un'interrogazione a risposta immediata, sul documento, inviato al commissario Domenico Arcuri, per lo stanziamento delle dosi di Pfizer. La lettera ha suscitato molte critiche perchè si faceva riferimento al Pil come criterio per allocare le risorse del siero.

"Il Pil cui io ho fatto riferimento è un indicatore finanziario, produttivo, economico. Regione Lombardia - ha continuato - è motore d'Italia. Il rischio per questa regione è oggi quello di fermarsi per troppo tempo, di fermare il lavoro, la vita sociale e la filiera produttiva e questo penalizzerebbe tutta l'Italia. Per questo, come abbiamo già detto, Lombardia non merita di restare in zona rossa".