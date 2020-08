Bollettino contagi coronavirus a Milano e in Lombardia

Un aumento dei guariti, +110, e un altro, per fortuna lieve, di ricoveri e terapie intensive, rispettivamente +10 e +2. Questa la situazione coronavirus in Lombardia al 1° agosto. A fornire l'aggiornamento, come sempre, la Regione, che a Milano a riscontrato +17 i contagi, di cui 9 in città.

Caos per le norme da seguire sui mezzi pubblici

Il ministro della salute Roberto Speranza ha imposto ai gestori dei trasporti ferroviari di ripristinare il distanziamento di almeno un metro sui treni. Ma la Regione Lombardia non si è adeguata confermando l'ordinanza in vigore dal 1° agosto che consente di occupare tutti i posti a sedere sui mezzi pubblici. Agens, l'associazione di categoria dei gestori di trasporto, ha chiesto di fare chiarezza, dicendo che al momento non si sa quali siano le norme da fare rispettare sui mezzi pubblici.

Una nuova ordinanza per maschierine, distanziamento e mezzi pubblici

Dal 1° agosto ci sono nuove regole sulle misure anti covid in Lombardia. L'ultima ordinanza firmata dal presidente Attilio Fontana permette di occupare tutti i posti a sedere e il 50% di quelli in piedi nei mezzi pubblici, mentre per quanto riguarda l'uso della mascherina all'aperto sarà obbligatorio solo se non è garantito il distanziamento sociale. Alcune novità, infine, riguardano anche le celebrazioni religiose, che potranno vedere la presenza di un massimo di 350 partecipanti, i quali dovranno comunque mantere la distanza.