Bollettino coronavirus Lombardia: nessun decesso in regione, +71 casi a Milano

Nessun nuovo decesso, +103 positivi su quasi 13mila tamponi, tre persone in meno nelle terapie intensive e una in meno negli altri reparti. Questa la situazione coronavirus in Lombardia al 22 agosto. A diramare i dati ufficiali, come sempre, la Regione.

Milano è la provincia lombarda con più contagi: se ne contano +71, di cui 48 in città.

In Lombardia 206mila test sierologici gratis

Inizia lunedì 24 agosto la campagna di test sierologici gratuiti in Lombardia. Come annunciato dall'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera, a poterne beneficiare saranno 206mila insegnanti e operatori.

"Parte lunedì 24 agosto il programma di test sierologici su base volontaria per tutto il personale scolastico, docente e non docente, della Lombardia - spiega Gallera -. Si tratta di 206.687 persone. In poche ore, 9.827 operatori hanno già prenotato il test, la metà dei quali attraverso l'app 'Salutile'".

L'iniziativa, a carattere nazionale, ha l'obiettivo di individuare gli anticorpi specifici al virus Sars-CoV-2 sul personale scolastico delle scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado. Lo screening gratuito è dunque rivolto a chi opera nei nidi, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie pubbliche, statali e non statali, paritarie e e negli istituti di formazione professionale.