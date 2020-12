Bollettino coronavirus Milano e Lombardia oggi giovedì 24 dicembre 2020

Anche alla vigilia di Natale, gli occhi di tutti restano puntati sull'evoluzione della pandemia del coronavirus che così tanto ha influenzato questo 2020. In attesa dei dati ufficiali delle ultime 24 ore, vi proponiamo i numeri di mercoledì 23, giorno in cui sono diminuiti i ricoveri e il numero dei positivi. A fronte di 32.926 tamponi, sono stati accertati altri 2.153 casi in tutta la Regione (125 in meno rispetto al giorno prima); il rapporto fra tamponi effettuati e i nuovi positivi è del 6.54 %. Tra Milano e hinterland sono state trovate altre 642 persone positive al virus.

Sono stati 31 nuovi accessi in terapia intensiva in Lombardia, tra martedì e mercoledì. Il totale dei letti di rianimazione occupati è però diminuito di 4 unità rispetto al giorno prima, tra decessi e pazienti guariti: ora sono 536 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate nelle terapie intensive degli ospedali regionali. In una sola giornata i posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono diminuiti di 47 unità per un totale di 4.243. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 4.779 persone affette da SarsCov2 (51 in meno rispetto a martedì).

Le persone che si sono negativizzate nelle scorse 24 ore sono 2.960; in totale i lombardi che sono guariti dal covid sono 376.790. Si allunga la scia di morte provocata dal virus. In una sola giornata ha ucciso altre 98 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 24.610 .

Domenica si parte con il vaccino Pfizer anti covid

"Domenica 27 prende il via in tutta Italia, simbolicamente, la campagna vaccinale contro il coronavirus, che poi si articolerà dai primi di gennaio. È l'inizio di un percorso che sarà lungo e complicato, e coinvolgerà 10 milioni di cittadini in Lombardia, 60 in Italia e il sistema sanitario nel complesso". A parlare è l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, durante la conferenza stampa per presentare il piano vaccinazioni della Regione. Insieme a lui c'è il referente per la Lombardia della campagna vaccinale, Giacomo Lucchini.

"Partenza simbolica molto importante. In Lombardia, il 27 mattina, all'ora che ci comunicherà il commissario arriveranno a Niguarda 324 fiale e il materiale di consumo, per 1620 dosi di vaccino, che verranno trasferiti in 14 siti nella Regione. Era corretto che, anche simbolicamente e mediaticamente, l'avvio avvenisse in tutte le province", ha detto Gallera.