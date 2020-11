Bollettino coronavirus Milano e Lombardia mercoledì 25 novembre

Altra giornata di battaglia al coronavirus quella di mercoledì 25 novembre per Milano e la Lombardia. I numeri dei bollettini degli ultimi giorni lasciano intravedere un po' di luce in fondo al tunnel, con il rapporto tra nuovi tamponi e positivi che sta calando, i ricoveri in terapia intensiva che diminuiscono e i guariti e dimessi che aumentano.

Resta però sempre la tragica nota dolente delle vittime, con i morti quotidiani che continuano a viaggiare su cifre drammatiche.

Tampone day per Natale?

In vista di dicembre - quando la regione potrebbe ritrovarsi in zona arancione - mercoledì mattina è stata lanciata l'idea di un "tampone day" per la maggior parte della popolazione di Milano per capire quanti sono i positivi e monitorare con successo la catena dei contagi in vista del Natale.

A firmare la proposta sono stati Elisabetta Strada, capogruppo Lombardi Civici Europeisti in Regione Lombardia, Laura Specchio, capogruppo Alleanza Civica Milano in Comune, e Marco Fumagalli, consigliere Alleanza Civica Milano in Comune.

"Concordiamo con il sindaco Sala che, quando occorre essere critici, sia opportuno farlo in chiave propositiva, anche sulle carenze sanitarie. Per questo, come Gruppo di Alleanza Civica, vogliamo continuare a fornire il nostro contributo attraverso proposte concrete. Per favorire il controllo dei contagi, soprattutto per i casi asintomatici che sono moltissimi, e per preparare un Natale più sicuro per tutti - propongono i tre consiglieri - proponiamo di realizzare a Milano un ‘T-Day’, un Tampone Day, che deve vedere collaborazione di Comune e Regione".

"Si tratta di uno screening di massa - spiegano - già effettuato con successo in Alto Adige (che ha un indice Rt di 1,5) con l’adesione del 70% della popolazione sopra i 5 anni (oltre 350.000 cittadini) e l’individuazione di 3.000 asintomatici subito messi in quarantena, l’1% del totale, che, se non rintracciati, avrebbero determinato un potenziale di 95.000 contagi nel giro di pochi giorni".

"Bloccare gli asintomatici - prosegue la nota - è fondamentale per bloccare l’epidemia. Di fatto ci sono arrivati 1.200.000 tamponi da Roma e se aggiungiamo quelli della Regione possiamo organizzare un T-Day Milano, visto che è il Comune più colpito".