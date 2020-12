Bollettino Milano e Lombardia 26 dicembre 2020

Un aumento di decessi e ricoveri in terapia intensiva, il 9,4% delle persone positive al covid, con un aumento di 2.628 nuovi positivi su 27.942 testati. Questi i numeri dell'epidemia di coronavirus in Lombardia al 25 dicembre. Come di consueto l'aggiornamento con i dati ufficiali verrà dato nel pomeriggio.

Si attende con trepitazione domenica 27 dicembre, data in cui in Lombardia verranno consegnate le prime 1.620 dosi di vaccino anti covid. "Si tratta dell'avvio simbolico - ha detto l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera - di una vera e propria campagna vaccinale che prenderà avvio nei giorni successivi secondo il cronoprogramma previsto dal Piano nazionale redatto dal commissario straordinario Arcuri che ha la responsabilità delle vaccinazioni in tutto il Paese".

In Lombardia i primi vaccinati saranno i presidenti degli ordini dei medici e degli infermieri, poi i rappresentanti degli operatori socio-sanitari. E poi i medici di medicina generale, il personale dell'emergenza urgenza e delle Rsa. Tra i milanesi che si sottoporranno al vaccino i professori Galli, Zangrillo, Rizzardini, Pesenti, Harari, Pregliasco e Signorelli.