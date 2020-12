Bollettino Milano e Lombardia 27 dicembre 2020: +466 casi e altri 49 decessi

Domenica 27 dicembre è vax-day, data storica in cui all'ospedale Niguarda di Milano i primi lombardi sono stati vaccinati contro il covid, ma la lotta al virus, purtroppo, non è ancora finita, anche se l'avvio della campagna vaccinale segna l'inizio di una nuova fase, caratterizzata dalla presenza di una nuova, e potente, arma. Il bollettino con i dati sull'epidemia in Lombardia della Protezione civile e della Regione registra +466 casi di covid su un totale di 4.901 tamponi effettuati (9.5% di positivi), altri 49 decessi e -38 pazienti ricoverati nei reparti dedicati e cinque persone in meno nelle terapie intensive. A Milano si contano +124 contagi, di cui 44 in città.

"Oggi è una giornata fondamentale - ha detto domenica mattina al Niguarda il presidente della Lombardia Attilio Fontana in occasione della cerimonia di avvio della campagna vaccinale contro il covid-19 -. Si parte per un percorso ancora abbastanza lungo che porterà alla normalità. Verso la riacquisizione delle nostre libertà che abbiamo dovuto sacrificare. Non è però un 'liberi tutti': siamo nel mezzo di un'epidemia ancora in corso, continuiamo a comportarci come sempre con mascherine e distanziamento".

"Dal primo giorno - ha sottolineato il governatore - ho sempre sostenuto che il vero cambio di passo si sarebbe verificato nel momento in cui avremmo avuto a disposizione il vaccino. Oggi è una giornata fondamentale e il nostro primo pensiero va a chi ha perso la vita per il Covid e a chi ha avuto parenti e amici che ne sono stati colpiti. Un pensiero anche a chi ha contribuito a combattere l'epidemia: tutto il mondo sanitario, i volontari, l'esercito che ha dato un grandissimo aiuto per affrontare varie problematiche”.