Bollettino coronavirus covid Milano e Lombardia oggi lunedì 28 gennaio

Prosegue la lotta al covid-19 in Lombardia, in attesa che tutta la popolazione sia vaccinata. I numeri ufficiali dell'epidemia saranno presentati dal Pirellone nel pomeriggio.

Il presidente Fontana: giornata fondamentale, lotta non finita

"Il Vaccination Day è un giorno importante: da oggi abbiamo un alleato nella lotta a questo maledetto virus". Così l'assessore di Regione Lombardia a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori, ha commentato la giornata di avvio, all'ospedale di Sondrio, della vaccinazione anti Covid. Al nosocomio di Sondrio sono state somministrate le prime 50 dosi.

"Oggi è una giornata fondamentale" aveva sottolineato in mattinata il governatore lombardo Attilio Fontana, in occasione del via regionale alla campagna vaccinale anti-Covid, all'ospedale Niguarda di Milano. "Si parte per un percorso ancora abbastanza lungo che porterà alla normalità. Verso la riacquisizione delle nostre libertà che abbiamo dovuto sacrificare. Non è però un 'liberi tutti': siamo nel mezzo di un'epidemia ancora in corso, continuiamo a comportarci come sempre con mascherine e distanziamento".

"Gli amministratori - ha continuato l'assessore Sertori - hanno dovuto affrontare delle scelte contro un avversario inedito, del quale non si conosceva nulla. Certo, saranno stati fatti anche degli errori e si sono resi necessari provvedimenti restrittivi. Ma sappiamo tutti che il virus cammina sulle gambe della gente ed era necessario limitare la libertà delle persone".