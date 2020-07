Bollettino coronavirus martedì 28 luglio: a Milano altri 21 contagi, crescono i ricoveri

Prosegue la lotta al coronavirus. A Milano, nella giornata di martedì 28 luglio, si sono registrati 16 casi, 21 in tutta la Città Metropolitana. In tutta la Regione, invece, le persone infettate dal virus arrivato dalla Cina sono 53, 9 debolmente positive, 19 trovate in seguito a test sierologici. I dati sono stati resi noti dalla Regione attraverso un bollettino.

Aumenta la pressione sugli ospedali della regione che ora ospitano 164 persone affette da Covid (13 in più rispetto a ieri). Le terapie intensive stanno curando 13 pazienti (una in meno rispetto a ieri), mentre 151 si trovano nei reparti (la cifra è aumentata di 14 unità in 24 ore). La Regione, attraverso l'assessore al Welfare Giulio Gallera, ha approfondito la situazione dei ricoveri: "Oggi si registrano 14 pazienti ricoverati in più nei reparti dei nostri ospedali. Di questi, tuttavia, 10 non sono legati a eventi infettivi, ma a ricoveri determinati da altre patologie, alle quali si è aggiunta la positività al test molecolare — ha precisato Gallera —. Vale la pena ricordare che il tampone naso/faringeo viene eseguito a tutti i pazienti in fase di ricovero, indipendentemente dalla causa e dalla malattia riscontrata".

Si è interrotta, infine, la scia positiva di zero decessi. Nella giornata di martedì 28 luglio il virus cinese è tornato a uccidere: una persona è morta dopo essere stata infettata da Covid. Il totale (ufficiale) è ora arrivato a 16.802.