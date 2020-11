Bollettino coronavirus Milano e Lombardia: i dati di sabato 28 novembre

Non si ferma la lotta al coronavirus in Lombardia. I dati di sabato 28 novembre verranno resi noti dalla Protezione civile nel tardo pomeriggio, come di consueto.

L'ultimo bollettino di venerdì: migliora la situazione

L'ultimo bollettino di venerdì 27 novembre fotografava una situazione in cauto miglioramento: erano stati accertati altri 5.389 casi in tutta la Regione (a fronte di 40.931 tamponi); il rapporto fra tamponi effettuati e i nuovi positivi era del 13.17 %. Tra Milano e hinterland erano state trovate altre 1.788 persone positive al virus, di cui 722 in città.

Sempre nella giornata di ieri era diminuito il numero di pazienti nelle terapie intensive (9); in tutta la Regione, complessivamente, c'erano 925 persone nelle rianimazioni con gravi insufficienze respiratorie. Il dato, tuttavia, è un 'saldo' tra i nuovi ingressi, le persone che vengono dimesse e quelle che, purtroppo, muoiono. Tra giovedì e venerdì i posti letto occupati dai pazienti meno gravi erano diminuiti di 127 unità per un totale di 7.869.