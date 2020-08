Bollettino coronavirus Milano e Lombardia: 9 ricoveri in più e 3 morti. In città 4 positivi

La Lombardia prosegue la sua battaglia al coronavirus. Buoni i dati del bollettino di lunedì 3 agosto. Su 4.208 tamponi effettuati sono stati trovati 25 nuovi positivi, di cui - spiega la regione - 4 debolmente positivi e 4 a seguito di test sierologici. I guariti salgono di 48 unità, mentre le terapie intensive restano stabili con 9 persone ancora in ospedale.

Piccolo incremento nei ricoveri, che fanno segnare un +9. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 3, con il tragico bilancio totale che arriva a 16.818.

Tra i 25 nuovi positivi 12 sono a Milano e provincia, mentre 4 sotto la Madonnina. Zero i contagi registrati a Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

"Grazie agli sforzi dei lombardi"

L'onda lunga della "bomba atomica" - come l'hanno definita i vertici regionali - esplosa su Milano e le altre province a fine febbraio sembra stia pian piano passando e la regione sta cercando di tornare alla normalità. I numeri fanno ben sperare e gli indicatori sembrano essere costantemente tutti positivi: molti meno pazienti gravi, decessi in discesa, terapie intensive che si svuotano e reparti ordinari che tornano lentamente ai ricoveri pre covid.

Lunedì una conferma è arrivata anche dal "Centro Europeo per il controllo delle malattie infettive", l’Ecdc, che ha pubblicato la tabella dell’incidenza dei nuovi casi di coronavirus nel continente. "I numeri parlano chiaro - ha esultato il governatore lombardo Attilo Fontana -. L’Italia è all'ultimo posto con 6,2 su 100mila abitanti, poi la Germania con 10,3, Regno Unito 13,4, Francia 19,7, Croazia 25,3, Bulgaria 46,0, Spagna 60,2 e Romania 81,1. Anche in questo caso il sacrificio e il buon senso dei lombardi, i più colpiti dalla pandemia, nell'applicare le misure anti contagio viene premiato dai fatti. Purtroppo il virus assassino non è ancora sconfitto e noi - ha concluso - non abbassiamo la guardia. Questa è la Lombardia".

Covid e caos trasporti

Lunedì però è stato anche il giorno del caos per la questione "distanziamento" e capienza sui mezzi pubblici come norma anti coronavirus. I problemi sono iniziati nel weekend, con un rimpallo di ordinanze tra regione Lombardia e ministero della Salute. Il primo "attacco" è arrivato dal Pirellone, che venerdì sera ha firmato l'ordinanza che dava il via libera alle aziende di Tpl per occupare il 100% dei posti a sedere sui propri mezzi. Poche ore ed è arrivata la risposta da Roma, con il ministero che ha rimarcato che il distanziamento va rispettato ancora, con conseguente riduzione della capienza. Dalla giunta lombarda, però, è poi arrivata la contro risposta, che ha di fatto confermato il provvedimento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nella "giungla" di decisioni e contro decisioni, per ora Trenord ha deciso di tornare a riempire completamente i propri trenti, mentre Atm a Milano ha scelto di rinviare per il momento la decisione, favorita anche dal solito basso afflusso di agosto.