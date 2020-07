Bollettino contagi coronavirus Milano e Lombardia 31 luglio 2020

Ancora una giornata di lotta al covid-19, con i casi che, mentre si stanno stabilizzando in Lombardia, sembrano aumentare in tutt'Italia. I numeri ufficiali saranno dati come tradizione in tardo pomeriggio dal Pirellone.

Influenza "normale", previsti 2.4 milioni di vaccini

"Nessun allarme, all'avvio della campagna contro l'influenza Regione Lombardia avrà a disposizione 2,4 milioni di vaccini, l'80% in più rispetto allo scorso anno (1,3 milioni di dosi eseguite)". Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. "Abbiamo individuato, grazie alla nostra Centrale acquisti regionale - prosegue l'assessore Gallera - i migliori prodotti presenti sul mercato mondiale che offriremo gratuitamente agli over 65, ai bambini fino a 6 anni, alle categorie professionali più a rischio, ai medici, infermieri, operatori sanitari e socio sanitari".

"In particolare - sottolinea Gallera - per i bambini fino ai 6 anni un nuovissimo vaccino spray, senza quindi il trauma della puntura, che in altre parti del mondo viene utilizzato con ottimi risultati. Per gli over 65 sono stati acquistati, fra gli altri, 800 mila vaccini tetravalenti (prima Regione in Italia) e per i cittadini over 65 più fragili (penso ad esempio agli ospiti delle RSA) oltre 150 mila dosi di una tipologia di vaccino ad alto dosaggio". Le procedure di acquisto concluse hanno già assicurato la fornitura di 1.888.000 vaccini. E' in corso la gara (scade domani, venerdì 31 luglio) per l'acquisizione di 500.000 dosi del vaccino spray antinfluenzale per i bambini.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La campagna vaccinale partirà, come ogni anno, la seconda metà del mese di ottobre - conclude Gallera - in modo da garantire una copertura adeguata alla popolazione fino al successivo mese di marzo, considerando che il picco influenzale è previsto dopo la metà di gennaio. Una massiccia copertura vaccinale sarà importante anche per una tempestiva diagnosi del Coronavirus al manifestarsi di sintomi simil influenzali". La distribuzione ai medici e ai pediatri di famiglia avverrà anche quest'anno attraverso la rete delle farmacie lombarde.