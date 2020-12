Bollettino coronavirus Milano e Lombardia domenica 6 dicembre 2020

Circa un migliaio di contagi tra Milano e hinterland; più del triplo in tutta la Lombardia; ricoveri e pazienti in intensiva, ancora, fortunatamente, in calo; e altri 111 decessi. Questa la situazione dell'epidemia di coronavirus in Regione e nel capoluogo lombardo al 5 dicembre. Il bollettino di oggi, come sempre, verrà diffuso nel pomeriggio.

Se il trend epidemiologico dei giorni scorsi dovesse essere confermato, la Lombardia potrebbe entrare in zona gialla già tra venerdì 11 e sabato 12 dicembre. Per i cittadini, in quel caso si prospetterebbe un allentamento dei divieti e delle restrizioni imposti per fermare la seconda ondata di contagi.

Per le feste natalizie, però, saranno in vigore le regole - più restrittive - imposte dal cosiddetto Dpcm Natale. In particolare, dal 21 dicembre fino al 6 gennaio gli spostamenti tra Regioni saranno nuovamente vietati, compresi quelli per raggiungere le seconde case. Il 25 e 26 dicembre e il 1° gennaio, poi, saranno proibiti anche gli spostamenti tra comuni e ci si potrà muovere fuori da quello di residenza solo per comprovate esigenze di lavoro, salute e necessità, oltre che per raggiungere residenza, domicilio o un'abitazione dove si vive con una certa continuità.