Bollettino sabato 13 novembre Milano e Lombardia: +1.237 contagi, +13 morti

Continua a peggiorare la curva di contagi in Lombardia. Siamo tornati ai numeri della scorsa primavera.

Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 1.237 casi di Covid e 13 morti. La Lombardia è la regione italiana con più contagi Covid nelle ultime 24 ore.

In regione i pazienti covid in terapia intensiva salgono a 51 (+2), mentre i ricoverati negli altri reparti scendono a 430 (-4). Gli attualmente positivi sono 811 in più (totale 14.372), mentre guariti/dimessi +413 (855.802). I tamponi processati sono stati 107.385, con un indice di positività dell'1,1%. Nelle province lombarde si contano a Milano 452 contagi, a Brescia 178, a Varese 116, a Monza Brianza 87, a Como 60, a Bergamo 56, a Pavia 45, a Mantova 42, a Cremona 51, a Lecco 26, a Lodi 30 e a Sondrio 20.?