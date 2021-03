Bollettino covid Milano e Lombardia, i dati di sabato 27 marzo

Un indice di positività pari all'8.35 %, altre 5.077 persone positive al covid in Lombardia e 1.460 tra Milano e hinterland, tre ricoveri in più nelle terapie intensive e -21 pazienti negli altri reparti ospedalieri. Questi i numeri della pandemia covid 19 al 26 marzo. Come di consueto il bollettino con i dati ufficiali di oggi sabato 27 verrà diramato nel pomeriggio.

Nonostante un seppur lieve miglioramento della situazione epidemica, la Lombardia rimarrà zona rossa almeno per un'altra settimana, oltre al week end di Pasqua (in cui tutta l'Italia tornerà a essere nella fascia considerata a più alto rischio di contagio). La 'promozione' alla zona arancione potrebbe quindi avvenire solo dopo le festività.

Nel frattempo però un cambiamento riguarda le scuole, che nel periodo post pasquale riapriranno tutte fino alla prima media. Ad annunciarlo venerdì era stato il premier Mario Draghi in conferenza stampa sottolineando: "Mentre stiamo vaccinando è bene cominciare a pianificare le aperture. Noi stiamo guardando attentamente i dati sui contagi, ma insomma se la situazione epidemiologica lo consentirà la scuola aprirà in primis, anche nelle zone rosse. Cominceremo a riaprire le scuole primarie e la scuola dell'infanzia anche nelle zone rosse allo scadere delle attuali restrizioni, ovvero speriamo subito dopo Pasqua".