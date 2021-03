Bollettino covid Milano e Lombardia domenica 28 marzo

Altri 1.285 casi di covid a Milano e hinterland e 4.884 in tutta la Lombardia, un indice di positività in leggero calo e altre 102 vittime. Sono questi i numeri della pandemia in regione al 27 marzo, il bollettino con i dati di oggi domenica 28, come di consueto, verrà diramato nel pomeriggio.

Visto l'andamento pandemico e i rallentamenti nell'effettuare i vaccini, probabilmente almeno fino a metà aprile, la Lombardia rimarrà zona rossa. Anche per le imminenti festività pasquali vigeranno regole e divieti per la fascia considerata a più alto rischio epidemico anche se sarà concessa una deroga per visitare amici e parenti (qui tutte le norme in vigore per le feste).

Dopo Pasqua a riaprire saranno però le scuole. Fino alla prima media torneranno tutte in presenza come annunciato dal premier Mario Draghi in conferenza stampa. Per quanto riguarda il programma per le graduali riaperture di negozi, ristoranti, bar, palestre e luoghi di cultura si attendono i nuovi monitoraggi nel corso del mese di aprile.