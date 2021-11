Bollettino covid Milano e Lombardia, i dati di oggi martedì 30 novembre

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. Dopo mesi di dati buoni e rassicuranti, nelle ultime settimane l'epidemia di coronavirus in regione sembra infatti aver ricominciato a correre, anche se con meno forza rispetto al resto d'Italia.

I dati dei bollettini quotidiani - quello di oggi, martedì 30 novembre, arriverà nel tardo pomeriggio - invitano tutti a tenere alta la guardia. Il rapporto tra casi testati e positivi è infatti ormai stabilimente attorno al 2% e, di pari passo, i ricoveri continuano a crescere costantemente, tanto nei reparti ordinari quanto nelle terapie intensive, che si stanno avvicinando pericolosamente alla soglia di guardia.

Da oggi terze dosi per (quasi) tutti

Per cercare di frenare la nuova avanzata del covid, il Pirellone sta cercando di accelerare con le somministrazioni delle terze dosi del vaccino. Da questa mattina, infatti, la regione ha aperto praticamente a tutti la possibilità di prenotare la somministrazione della "dose booster". Da oggi possono fissare un appuntamento anche tutti i citadini tra i 18 e i 39 anni, mentre restano chiaramente aperte le prenotazioni già possibili per gli over 40, i cittadini con elevata fragilità, i cittadini trapiantati e immunicompromessi, gli operatori sanitari e i maggiorenni vaccinati con Janssen.

Per ricevere la terza dose è necessario che siano passati cinque mesi dal completamento del ciclo primario. Stesso lasso tamporale stabilito anche per chi ha ricevuto il vaccino monodose Johnson & Johnson.

Come prenotare la terza dose in Lombardia

Per prenotare l'appuntamento per la terza dose del vaccino anti covid bisogna utilizzare le modalità ormai classiche. È possibile fissare un appuntamento online in pochi click attraverso la piattaforma prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it, scegliendo tra le date disponibili. Basterà avere a portata di mano il numero di tessera sanitaria, il codice fiscale e il cellulare su cui ricevere il codice Otp di conferma.

Si può anche prenotare attraverso i Postamat. "Per prenotare non è necessario essere cliente di Poste Italiane, recati presso uno dei tanti sportelli automatici di Poste italiane (Postamat), inserisci la tua tessera sanitaria, il CAP di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare", spiegano da regione.

E ancora: "Il portalettere può effettuare una prenotazione per il Vaccino anti covid 19 a tuo nome. Chiedi il suo supporto per eseguire la procedura di prenotazione del vaccino". Oppure è possibile prenotare chiamare il numero verde 800 894 545.