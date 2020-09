Bollettino coronavirus Milano Lombardia oggi, domenica 6 settembre

Altra giornata di lotta al coronavirus quella di domenica 6 settembre per la Lombardia, travolta a febbraio da quella che più volte i vertici regionali hanno definito una bomba atomica.

Con l'avvio della "nuova normalità", e sopratutto con il rientro dei vacanzieri, la soglia d'attenzione è tornata altissima. Da qualche giorno, infatti, il bollettino quotidiano diffuso dal Pirellone dimostra che ormai i contagi e i ricoveri crescono costantemente, ma fortunatamente in maniera molto lenta. Proprio per questo nei giorni scorsi l'assessore al welfare lombardo, Giulio Gallera, ha invitato tutti a non abbassare la guardia perché il virus "gira ancora molto" e ha chiesto a tutti i cittadini a non "rilassarsi" eccessivamente.

I test sugli insegnanti

Un altro test importante per la regione sarà la riapertura delle scuole, con gli asili di Milano che tornerano a riempirsi da lunedì e gli altri istituti che pian piano riprenderanno le attività.

Per questo proseguono i test sierologici agli insegnanti e agli operatori scolastici non docenti. La platea dei potenziali interessati in tutta la Lombardia è di 206.687 e al momento - stando a quanto reso noto da regione Lombardia nelle scorse ore - sono stati 98.470 gli insegnanti e i collaboratori che si sono prenotati, meno della metà.



I test già effettuati sono 56.953: tra questi "2.723 hanno evidenziato una positività e determinato l’effettuazione del tampone", hanno fatto sapere dal Pirellone. La positività al tampone - è bene ricordarlo - certifica l'avvenuto contatto con il virus, ma per determinare se qualcuno è attualmente infetto o meno - e di conseguenza contagioso - è necessario il tempone, a cui infatti viene sottoposto chiunque risulti positivo al test.

“Le procedure per garantire la sicurezza sanitaria alla riapertura delle scuole – ha spiegato Gallera - sono una nostra priorità, sulla quale stiamo lavorando da tempo. Nei prossimi giorni avremo un momento di confronto operativo anche con i rappresentanti dei pediatri”, che non erano stati per nulla d'accordo con le linee guida arrivate.