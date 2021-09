Bollettino covid Milano e Lombardia: 596 nuovi casi e 3 morti

Continua il monitoraggio quotidiano sull'andamento della pandemia da covid in Italia e in regione Lombardia.

In Lombardia ci sono 596 nuovi casi di covid 19 e da venerdì sono morte tre persone per complicanze legate al virus. Secondo il bollettino della Protezione civile e del ministero della Salute, i ricoverati con sintomi salgono a 402 nella regione, 11 in più di venerdì.

Stabili i letti occupati in terapia intensiva, che restano 59, a fronte di due ingressi del giorno. Gli attualmente positivi salgono a quota 11.387 (+142). A Milano e provincia i nuovi contagiati sono 179 nelle ultime 24 ore.

Le parole di Salvini sul vaccino e le varianti

A proposito di pandemia, ha fatto notizia nelle scorse ore la dichiarazione evidentemente sbagliata di Matteo Salvini in televisione. Ospite a L’aria che tira, il leghista ha detto che "le varianti nascono come reazione al vaccino". Parole che hanno suscitato immediatamente la replica di esperti e scienziati, che hanno risposto e spiegato perché quelle di Salvini non sono informazioni corrette.

Discutendo con la conduttrice Myrta Merlini, Salvini ha affermato: "Io sono vaccinato, posso prendere il virus e posso trasmetterlo. Se faccio un tampone ora, vedo se sono negativo. Lo strumento imbattibile e indiscutibile per vedere se una persona è negativa in quel momento è il tampone. Il vaccino mi protegge ma non mi rende totalmente immune, né dal prenderlo né dal trasmetterlo. Proviamo a fare informazione corretta: le varianti nascono come reazione al vaccino".

"Voi capite perché sono scoraggiato?", è stato il commento su Twitter di Roberto Burioni, docente di virologia all'università Vita-Salute San Raffaele di Milano, commentando le affermazioni di Salvini e ricondividendo un suo thread in risposta proprio a chi chiedeva se i vaccini provocano l'emergenza di varianti resistenti.