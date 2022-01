Bollettino covid Milano e Lombardia, i dati di oggi martedì 11 gennaio

La Lombardia continua a fare i conti con l'emergenza covid. La variante Omicron, che in alcune aree ha già sostituito la Delta, ha portato a un nuovo, importante, aumento dei positivi.

I dati dei bollettini quotidiani - quello di oggi, martedì 11 gennaio, arriverà nel tardo pomeriggio - confermano la tendenza. Il rapporto tra casi testati e positivi è schizzato alle stelle - attorno al 20% - e di pari passo i ricoveri continuano a crescere costantemente, tanto nei reparti ordinari quanto nelle terapie intensive.

Lombardia verso la zona arancione

Una risalita dei casi e dei ricoveri che sembra stia facendo navigare la Lombardia verso la zona arancione. La regione, che la scorsa settimana è tornata in zona gialla dopo sei mesi ininterrotti di zona bianca, appare infatti sempre più vicina a un altro salto all'indietro.

I parametri per i cambi di colore delle regioni sono stati ridisegnati durante il consiglio dei ministri numero 30 dello scorso 22 luglio: per passare dal giallo all'arancione - stando a quanto deciso dall'esecutivo guidato dal premier Mario Draghi - servono un'incidenza superiore ai 150 casi per ogni 100mila abitanti e un riempimento oltre il 30% dei reparti ordinari e del 20% per le terapie intensive.

L'incidenza in Lombardia è quasi a quota 2.500 - una cifra mostruosa -, mentre ad oggi i posti letto occupati in area medica sono attorno al 25% e quelli in terapia intensiva al 16: è evidente che la zona arancione non è così lontana, come conferma anche il fatto che a Milano e in Lombardia tutti gli ospedali sono già in allerta e che dal Pirellone stanno pensando di riaprire l'ospedale in Fiera.

Dai grafici elaborati dalla regione, il picco dei contagi sembra essere stato superato il 4 gennaio, giorno in cui il numero dei nuovi casi, seppur in aumento, ha iniziato a rallentare. Per il picco dei ricoveri - stando a quanto verificato nelle precedenti ondate - bisognerà aspettare invece una decina di giorni, anche se bisogna considerare la variabile del ritorno a scuola, e del ritorno dalle ferie, che potrebbe far ripartire i contagi e di conseguenza gli ingressi negli ospedali.

Il destino della regione sembra insomma essere segnato e "colorato" di arancione. I giorni decisivi saranno venerdì 14 e 21 gennaio, quando l'istituto superiore di sanità pubblicherà il classico report che guiderà poi il ministero della salute nella scelte delle fasce di rischio. Dati alla mano, è molto probabile che il 21 la Lombardia abbia numeri da zona arancione, che scatterebbe poi il lunedì successivo.