Bollettino covid del 16 dicembre 2021: 5.304 positivi in Lombardia, 811 a Milano

Sono 5.304 i positivi al covid riscontrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino diramato come di consueto da Regione Lombardia. I tamponi effettuati sono stati 162.728, per un tasso di positività del 3,2%. I ricoverati in terapia intensiva sono ora 146, uno in p iù, mentre quelli nei reparti ordinari degli ospedali sono 1.185, quattro in meno. Infine, purtroppo, sono morte venti persone in Lombardia nelle ultime 24 ore.

Nella città metropolitana di Milano i nuovi positivi sono 2.016, di cui 811 a Milano città. Nelle altre province i positivi al covid riscontrati nelle ultime 24 ore sono 533 a Brescia, 516 a Varese, 391 a Monza-Brianza, 331 a Como, 321 a Bergamo, 244 a Pavia, 185 a Mantova, 168 a Cremona, 131 a Lodi, 119 a Lecco e 84 a Sondrio.

Più positivi tra i non vaccinati

Non si era mai vaccinato contro il 41% dei nuovi positivi riscontrati secondo il bollettino diffuso da Regione Lombardia mercoledì 15 dicembre, relativo ai dati di martedì. Lo rende noto l'assessorato al Welfare. I nuovi positivi erano 4.765, di cui 1.998 non si sono mai vaccinati.

Tra i nuovi positivi vaccinati, la maggior parte ha ricevuto il vaccino diversi mesi fa. In particolare, 817 hanno un ciclo completo che risale dai quattro ai cinque mesi fa, pari al 17% dei positivi totali riscontrati nella giornata di martedì. Un altro 16% si era vaccinato dai cinque ai sei mesi fa, mentre il 9% ha un ciclo vaccinale più vecchio di sette mesi. L'8% dei positivi di quel giorno infine ha un ciclo vaccinale completato meno di quattro mesi fa.

Sono 90 infine le persone positive al covid che si sono reinfettate. 53 di loro non si erano mai vaccinate. Le percentuali sono nettamente diverse dunque rispetto a quelle generali sulla popolazione: come è noto, infatti, oltre il 90% dei lombardi ha una doppia vaccinazione contro il covid.