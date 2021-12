Bollettino covid Milano e Lombardia, i dati di giovedì 9 dicembre: 1.486 casi e 20 morti

Sono state trovate altre 1.486 persone positive al covid in Lombardia nella giornata di giovedì 9 dicembre, i casi (1.887 in meno rispetto a ieri) sono emersi analizzando 50122 tamponi; il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi è del 2.96%. Tra Milano e hinterland sono state trovate altre 415 persone che hanno contratto il coronavirus. I dati sono stati resi noti dal Ministero della Salute attraverso il consueto bollettino pomeridiano.

Adesso sono 136 le persone con gravi insufficienze respiratorie ricoverate nelle rianimazioni degli ospedali regionali (lo stesso numero di ieri). I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati di 18 unità per un totale di 1.084. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 1220 persone affette da SarsCov2 (18 in più rispetto a mercoledì).

Le persone che si sono negativizzate nelle scorse 24 ore sono 741; in totale i lombardi che sono guariti dal covid sono 876.398. Non si è ancora fermata la lunga scia di morte provocata dal virus che in una sola giornata ha ucciso altre 20 persone; il totale (ufficiale) è arrivato a quota 34.524.

Tra zona gialla e vaccini

La paura, con questi numeri, è che la zona gialla non sia più soltanto uno spauracchio all'orizzonte. A Milano, stando ai dati della settimana 1-7 dicembre, si contano 175 contagi covid ogni 100mila abitanti. Proprio l'incidenza superiore ai 150 casi ogni 100mila abitanti è uno dei parametri per il passaggio in zona gialla, insieme alle soglie di occupazione degli ospedali. E infatti per cercare di "prendere tempo", ma anche per allinearsi alla media nazionale, nelle scorse ore la regione ha aumentato i posti letto di terapia intensiva disponibili.

Buone notizie, invece, arrivano dalla campagna vaccinale, che - parole del governatore Attilio Fontana - "sta andando bene per quanto riguarda le prime due dosi ma sta andando benissimo per la terza dose". Quattro milioni di lombardi, il 40% in pratica, hanno già prenotato il 'booster' e un milione e mezzo lo ha ricevuto.

"Questa è la strada giusta e io sono convinto che seguendola con la stessa determinazione potremo trascorrere un Natale sereno", ha commentato Fontana. E questo anche perché "la terza dose può contribuire ad allontanare il rischio della nuova variante" Omicron, ha concluso il governatore.